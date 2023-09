Matteo Renzi, l'attacco a Conte: "Rdc e Superbonus? Scritti male"

07 settembre 2023 a

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di Agorà estate, è tornato a parlare di Superbonus e Reddito di cittadinanza. E si è scagliato nuovamente contro l'ex premier Giuseppe Conte. "Il superbonus e il reddito di cittadinanza sono due intuizioni, si fa per dire, di Giuseppe Conte - ha spiegato Renzi - che partono da un principio giusto ma sono scritte in un modo che crea truffe e che permette ai cittadini disonesti di fregare quelli onesti. E qui la colpa è non solo del cittadino disonesto ma anche di chi ha scritto le leggi. Cioè Giuseppe Conte".

Le dichiarazioni di Renzi sono arrivate dopo che il leader del Movimento Cinque Stelle è tornato al centro della bufera politica. Il Superbonus 110 o, se preferite, "la più grande truffa a carico dello Stato" ha lasciato nei conti pubblici una voragine da 15 miliardi.

Fenomeno da baraccone: la truffa con cui Conte ha rovinato l'Italia

Ma, come sempre, l'ex inquilino di Palazzo Chigi sembra vivere sulla luna. "Il Superbonus è una misura che - spiega Conte su Facebook - ha creato 1 milione di posti di lavoro, un rientro di gettito fiscale per le casse dello Stato e un impatto sulla crescita del Pil che ha fatto scendere il debito pubblico di 10 punti in due anni. Dire che è solo un costo sulle spalle dei cittadini è una menzogna".