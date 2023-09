M5s, la sciacallata: "Suicida per il reddito", FdI zittisce i grillini

08 settembre 2023 a

a

a

Adesso anche il suicidio di una donna viene usato per portare acqua al mulino del reddito di cittadinanza. Già perché i 5 Stelle sono pronti a tutto. "Lunedì scorso una giovane donna è stata trovata morta nella campagne della periferia est di Civitavecchia. A quanto si apprende, la donna si è recata in campagna dal padre e si sarebbe tolta la vita impiccandosi ad un albero. Dietro l’estremo gesto ci sarebbe la depressione: prima un incidente che l’ha costretta spostamenti limitati, poi una relazione interrotta e infine la revoca del reddito di cittadinanza". Si legge nelle cronache di queste ore. Fate molta attenzione all'ultimo passaggio.

I Cinque Stelle l'hanno subito usato. Quando noi del M5s "dicevamo che abolire il reddito di cittadinanza avrebbe causato una catastrofe sociale, ci accusavano di esagerare e di strumentalizzare. Oggi, purtroppo, arriva la tragica notizia di una donna morta suicida a Civitavecchia. I motivi sono tanti, ovviamente, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra sia stata proprio la revoca del suo reddito di cittadinanza", ha affermato in una nota il consigliere M5s in Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara. "Prima di lei, il mese scorso, un’altra donna a Baronissi aveva tentato di porre fine alla propria vita - aggiunge Ferrara -. Governo Meloni, queste sono le conseguenze delle vostre azioni. È ora di farsi un esame di coscienza e di tornare sui vostri passi", ha aggiunto. Una strumentalizzazione vergognosa dei morti.

E Sara Kelany di Fratelli d'Italia ha subito messo le cose in chiaro: "È vergognosa l’operazione di sciacallaggio messa in atto dal M5S sul caso del suicidio della signora di Civitavecchia che si sarebbe tolta la vita dopo la revoca del reddito di cittadinanza. Usare queste tragedie umane per colpevolizzare il governo è quanto di più squallido si possa fare. Con la legge del M5S il reddito di cittadinanza era a termine per tutti, e quindi quella donna lo avrebbe perso in ogni caso.cE non risultano proposte del M5S per rendere il reddito di cittadinanza a vita. Queste volgari accuse mancano di rispetto a chi si è tolto drammaticamente la vita ed a tutti coloro che l’amavano, solo per bieco tornaconto politico. Piuttosto, occorre stigmatizzare queste azioni sconsiderate, che hanno come unico obiettivo di tentare di attizzare focolai di rivolta sociale. Esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa della signora, lasciando ogni polemica agli sciacalli della politica".