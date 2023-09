Bonaccini, "golpe" contro Schlein? "Con chi tratta alle sue spalle"

10 settembre 2023 a

Giuseppe Conte alla Festa dell'Unità di Ravenna. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato accolto da cori e applausi tra coloro che fanno il tifo per un'alleanza Pd-M5s. E tra questi pare esserci Stefano Bonaccini. Il governatore emiliano-romagnolo, nonché avversario di Elly Schlein alle Primarie, parla della necessità di "mettere in campo un’alternativa credibile, i leader del centrosinistra smettano di provare a togliersi il 2 o 3% a vicenda, tanto la somma non cambia". E Conte raccoglie: "Servono proposte concrete, il tema è lavorare per costruire un progetto di governo del Paese. Non fare adesso un’alleanza posticcia, ma arrivarci attraverso un confronto chiaro e rispettoso".

Senza nascondere che "ci sono anche questioni su cui abbiamo posizioni diverse, come sulla guerra in Ucraina e sulle spese militari", l'ex premier si lascia andare a una sviolinata: "Mi pare che Schlein abbia espresso un’opinione e ci sia un confronto interno al Pd". Non mancano anche qui gli applausi. Poi il numero uno pentastellato torna sulla sanità e conferma che "ci si può confrontare, abbiamo pronta una proposta di legge, per noi bisogna arrivare all’8% di spesa in rapporto al Pil per il servizio sanitario".

Dello stesso parere Bonaccini, per cui serve "superare il numero chiuso nelle facoltà di medicina" per aumentare il numero dei medici. E non poteva mancare l'elogio di Bonaccini che riconosce che il M5s in Regione, pur all’opposizione, "sta collaborando con noi". Risultato? Anche Conte si complimenta per la "reazione e la laboriosità della gente di Romagna". Che stia nascendo un asse alle spalle della leader del Pd? Chissà...