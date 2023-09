Renzi, rivelazione in tv: "Perché per ora Schlein resta al suo posto"

09 settembre 2023 a

Matteo Renzi scatenato a Stasera Italia. L'ex premier infatti mette nel mirino la segretaria del Pd, Elly Schlein. Come vi abbiamo raccontato in questi ultimi giorni, la Schlein ha dovuto fare i conti con la fuoriuscita di ben 32 tra eletti e iscritti dal Pd ligure.

I ribelli infatti hanno sbattuto la porta e sono entrati in Azione di Carlo Calenda. Ma di fatto dopo lo strappo si è aperta una falla pesantissima tra le mura del partito con i dem che devono correre ai ripari per la sommossa riformista che si sta consumando al Nazareno. Bonaccini è stato molto chiaro, pur non condividendo le uscite dal partito, ha affermato: "Noi abbiamo bisogno di allargare, non di stringere... Non mi voglio accodare a un teatrino dove in queste ore rischiamo di impigliarci. Sbaglia chi va via, ma Schlein ascolti chi non la pensa come lei".

E Matteo Renzi si è lanciato un una profezia che riguarda molto da vicino la segretaria del Pd: "La Schlein? Secondo me non la fanno fuori prima delle europee, perché comunque ha vinto le primarie ed è coerente... Vuole un partito massimalista di sinistra, che può vincere le primarie ma perde le elezioni", ha affermato a Stasera Italia Weekend condotto da Augusto Minzolini. Vedremo come andrà a finire per la segretaria dem...