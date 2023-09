Tommaso Foti, dopo l'attacco a Caivano: "La sinistra si deve vergognare"

11 settembre 2023 a

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti è intervenuto riguardo alla polemica sollevata dalla sinistra sui fatti di Caivano. "E voi che avete criticato l’intervento del governo e delle forze dell’ordine, vergognatevi. Basterebbero queste inequivocabili parole scritte oggi da Don Patriciello dopo una notte, l’ennesima, di spari nel Parco Verde di Caivano, per stendere un velo pietoso su di una sinistra ciarliera che ha aperto uno scontro politico anche sulla formulazione del Dl Caivano voluto dal governo Meloni, criticando e ritenendo inutile l’operazione di polizia di qualche giorno fa". Foti. "Ma si sa - ha aggiunto Foti - la sinistra, soprattutto quella di oggi, non conosce vergogna".

Le parole di Foti sono arrivate dopo le accuse contro il Dl Caivano lanciate dalle opposizioni. "L'impressione a caldo - ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein - è che si insista solo sull'aspetto della repressione, mentre serve anche la prevenzione. Sono d'accordo con il cardinale Zuppi che serve investire in educazione”. Dello stesso parere anche il Movimento Cinque Stelle. "Siamo alla politica dei titoli - ha contestato la vicecapogruppo M5S a Montecitorio Vittoria Baldino- La criminalità è l'effetto di un degrado sociale che in alcune periferie esistenziali bisogna contrastare. Per questo vanno fatti interventi a favore delle fasce più deboli. L'azione repressiva non basta. Così, si conquista solo il titolo dei giornali di domani, ma non si risolve il problema della marginalità sociale”.

Intanto, la notte scorsa, i carabinieri sono intervenuti in viale delle Margherite - a Caivano -, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Ignoti avrebbero infatti sparato 19 colpi, di due differenti calibri. Al momento non risultano danni a cose o feriti, ma sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica di questa "stesa" e individuare i responsabili.