Senaldi travolge il Pd: sbianchettano la parola "Islam" dall'11 Settembre

12 settembre 2023

Il Pd ha deciso di cancellare la parola Islam dalle commemorazioni dell'11 Settembre. Per la sinistra che ha la memoria corta, "la tragedia va tramandata", però non dice che gli attentatori erano musulmani. E pensa al golpe di Pinochet. Infatti nell’anniversario della strage delle Torri Gemelle, Massimo D'Alema ricorda il golpe in Cile dimenticando il dramma più pesante della storia dell'Occidente. Pietro Senaldi smaschera l'ipocrisia dei compagni