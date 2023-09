Meloni da Vespa, bomba su Draghi (e affonda Gentiloni): "Un occhio di riguardo"

13 settembre 2023 a

L’incarico a Mario Draghi dalla Commissione europea? "Tutto viene visto contro di noi in un certo racconto. Draghi è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo. Spero che in un ruolo del genere possa avere un occhio di riguardo. È una buona notizia", tuona il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da Bruno Vespa, a Cinque minuti, in onda stasera 13 settembre su Rai 1, commentando l’incarico sul report per la competitività europea assegnato dall’Unione europea all’ex-premier. Parole che affondano Paolo Gentiloni che invece pare remare contro l'Italia. Quella di von der Leyen "non e stata assolutamente una richiesta contro di noi", aggiunge commentando la richiesta della presidente della Commissione europea all’ex capo della Bce di preparare un rapporto sul futuro della competitivita europea.

Per quanto riguarda l'emergenza migranti, "la questione dei ricollocamenti è secondaria. l’unico modo per risolverla per tutti è fermare i movimenti primari, e cioè gli arrivi in Italia", prosegue il presidente del Consiglio riferendosi alla decisione presa da Francia e Germania sullo stop all’arrivo di migranti dall’Italia.

Per il resto Giorgia Meloni, facendo un primo bilancio, si dice soddisfatta anche se le sfide sono molte. "Dopo un anno di governo sono in pace con la mia coscienza. Bisogna lavorare ancora di più ma l’Italia dà segnali di crescita incoraggianti", conclude la premier. "Il tema del lavoro dipendente è stata la nostra priorità fin dall’inizio, per questo abbiamo concentrato le risorse su taglio del cuneo contributivo".