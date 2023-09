Antonio Martino, "rimosso dalla sinistra e dimenticato dalla destra"

15 settembre 2023 a

C'è un fantasma che aleggia sul centrodestra e su Forza Italia in particolare: chi si ricorda ancora di Antonio Martino? Che fine ha fatto la sua lezione liberista e libertaria? Chi avrà il coraggio di riprenderne in mano gli spunti e gli obiettivi, per mettere finalmente a terra la "rivoluzione" promessa da Silvio Berlusconi fin dal 1994 e sempre rinviata per cause di forza maggiore quando i conservatori sono stati al governo o direttamente "sabotata" quando a Palazzo Chigi si è seduto il centro-sinistra?

Su Libero in edicola oggi è Daniele Capezzone a lanciare la sfida. A parte Paolo Del Debbio e Nicola Porro, in pochi nel mondo che gravita intorno al centrodestra sembrano rendere il giusto onore a un gigante della politica italiana, scomparso il 5 marzo del 2022. "In Italia - scrive il direttore editoriale di Libero - funziona così. A sinistra, se non sei della loro tribù, di emarginano a vita e pure post-mortem ti scaraventano nella fossa dell'irrilevanza". Ma pure a destra, "la tentazione dell'oblio è sempre dietro l'angolo. Chi per estraneità alla sensibilità liberale, chi per il senso di colpa di non aver mai voluto condurre un minimo di battaglia di principio". Eppure, mai come oggi le lezioni di Martino sembrano così attuali.

