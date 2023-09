Pd in tilt, "operazione Quercia": caccia ai nazisti

17 settembre 2023 a

Caccia ai nazisti, 80 anni dopo. Il "caso Montesilvano" riassume bene lo stato confusionale in cui versano Pd e la sinistra italiana, intrappolati nel passato e incapaci di separare presente e storia. I dem abruzzesi, in versione "ghostbusters", si indignano per un post in ricordo della Operazione Quercia", con la quale i tedeschi liberarono l'alleato Benito Mussolini. Un blitz militare studiato ancora oggi dagli esperti e che nulla ha (o perlomeno dovrebbe) a che fare con l'ideologia. Giova infatti ricordare che il Fall Eiche del 1943 venne celebrato all'epoca dalla stampa internazionale e si studia ancora oggi nelle scuole di guerra, Nato compresa, perché esemplare nell'ideazione e nell'esecuzione.