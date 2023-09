Berlusconi, "che c'entra Paestum?": Confalonieri e un drammatico errore politico

17 settembre 2023 a

"Ma che c'entra Paestum?". L'amico di una vita Fedele Confalonieri, dalle pagine del Corriere della Sera, riassume con una semplice domanda il paradosso tutto italiano: ricordare Silvio Berlusconi nello splendido paese campano va bene, ma è nella sua Milano che il Cav va celebrato. Punto. Pietrangelo Buttafuoco, su Libero, tira le orecchie a Forza Italia e a tutta la politica italiana, persa in polemiche e veleni senza senso.

L'omaggio al Berlusconi "napoletano" e folclorico non può cancellare il senso vero dell'omaggio, che deve essere politico, economico e sociale. Il "miracolo Berlusconi" è stato anzitutto il "miracolo Milano", capitale d'ingegno e iniziativa imprenditoriale d'Italia. Lì Berlusconi è nato e cresciuto umanamente, e lì si è affermato professionalmente prima del salto romano in politica. Negarlo o dimenticarlo, semplicemente, non è accettabile.