Giorgia Meloni, la bufala della sinistra: "Pizzeria, assente con Biden", tutto smontato

20 settembre 2023 a

a

a

Ancora fango gratuito dalla sinistra. Il premier Giorgia Meloni non è andata alla la sessione del Consiglio di sicurezza convocata dal presidente di turno albanese Edi Rama a New York, inviando Antonio Tajani.

Apriti cielo, subito sotto attacco. Ma è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a spiegare come stanno le cose: "Giorgia Meloni è alle Nazioni Unite, dove volete che sia? Aveva dei bilaterali con presidenti dei Paesi africani, poiché il tema immigrazione è la nostra priorità". E dopo qualche minuto anche dallo staff presidenza del Consiglio confermano che "il capo del governo è al Palazzo di Vetro dalle 10 del mattino", ha rinunciato a parlare al Consiglio di sicurezza "per precauzione, perché ha degli incontri bilaterali che potevano coincidere".

"Vieni qui, invece di quelle pagliacciate": gli insulti di Formigli alla Meloni

Meloni ha sentito Zelensky e, dopo gli incontri ieri con Senegal, Guinea e Kenia, nella giornata di mercoledì vedrà i presidenti di altri Paesi africani, tra cui Algeria. Ma non finisce qui. Il premier finisce sotto attacco da parte di Repubblica per la sua assenza al ricevimento organizzato dalla Casa Bianca. "è andata in pizzeria", tuonano le malelingue progressiste. Nessun giallo. Semplicemente come avrebbe detto la stessa Meloni, lei il presidente Biden lo ha incontrato faccia a faccia negli ultimi mesi sia alla Casa Bianca che in India e, spiegano i collaboratori, "non aveva bisogno di mettersi in fila per avere un’altra photo opportunity".