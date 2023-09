Capezzone, rassegna scorrettissima: "La verità sul sondaggio della Ghisleri"

21 settembre 2023 a

"Gli scafisti sono la mafia più potente del mondo, come fa l'Onu a voltarsi dall'altra parte?". Le parole del premier Giorgia Meloni all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, spiega Daniele Capezzone nella sua "Occhio al caffè - Rassegna stampa scorrettissima", sono sulle prima pagine di tutti i quotidiani. Ma dal punto di vista politico occorre fare attenzione al sondaggio di Alessandra Ghisleri pubblicato dalla Stampa.



Quelli della Stampa lo prendono da un lato, come attacco al governo sull'immigrazione perché i cittadini sono insoddisfatti dalle misure prese. "Occhio alle cifre, però - avverte il direttore editoriale di Libero -: gli italiani vogliono più rigore, non meno. Quindi quelli della Stampa o non hanno letto bene il loro sondaggio o l'hanno letto anche troppo bene, talmente bene da occultarne la lettura vera. Le critiche alla Meloni da sinistra appaiono come corse in autostrada contromano".