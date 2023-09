Elly Schlein, il piano-fannulloni a spese nostre: 4 giorni di lavoro a settimana

23 settembre 2023 a

a

a

Probabilmente, Elly Schlein non sa più che pesci pigliare. In crisi di consenso, attaccata dentro al Pd e dalla stampa "amica" che sempre più le sta voltando le spalle, ecco che la segretaria dem lancia la sua ultima proposta, la "linea fannullona", per dirla con le parole di Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. Di cosa si tratta? Presto detto: settimana lavorativa di 4 giorni, il tutto a spese di Stato e imprese. Già, perché Elly Schlein non spiega chi paga il conto.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Daniele Capezzone