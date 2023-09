24 settembre 2023 a

a

a

Per superare l'egemonia culturale della sinistra, un'egemonia che si basa su dogmi e indignazione, la destra non deve commettere una serie di errori. A spiegare quali errori devono essere evitati, su Libero, è Antonio Socci. Il principio da rispettare? Idee, non ideologia. Occorre un ricambio generazionale ed evitare la guerra delle poltrone.