Matteo Salvini, l'attacco da sinistra: "Così vuole sorpassare Meloni"

25 settembre 2023 a

a

a

Qualsiasi cosa dica Matteo Salvini, per i soliti progressisti", è per superare a destra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per rubarle elettori. Insomma, spiega Corrado Ocone su Libero, "nessuno sembra disposto a entrare nel merito di quelle idee, le quali spesso sono di ispirazione liberale e non certo di destra radicale". Quindi, dal caso Vannacci alle critiche all'Europa, aggiunge Ocone, il vicepremier e leader della Lega viene bersagliato dalla sinistra.