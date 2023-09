Gianluigi Paragone, il gesto con cui smonta Alessandra Moretti

25 settembre 2023 a

Si parla dell'emergenza migranti a Stasera Italia, dove in collegamento c'è Alessandra Moretti. È lei, europarlamentare del Pd, a prendere le difese dell'Unione europea. E, in controtendenza con quanto dichiarato dal governo, arriva a sostenere la Germania. "Negli ultimi sei mesi - esordisce nella puntata di domenica 24 settembre su Rete 4 - ha accolto 196 mila richieste d'asilo contro le nostre 65 mila". A detta della dem non sarebbe da meno la Francia che ne avrebbe accolte 100 mila. Da qui la sua conclusione: "In Europa l'unica che non fa i compiti a casa è l'Italia. Noi come Pd un piano per risolvere questo problema lo abbiamo...". Ma mentre Moretti parla Gianluigi Paragone scuote la testa.

Poi l'europarlamentare prosegue prendendo di mira direttamente Giorgia Meloni: "C'è soltanto da constatare il totale fallimento e la smentita di quanto è stato detto negli ultimi mesi, negli ultimi anni. In un panorama geopolitico dove l'Africa è sempre stata instabile, gli sbarchi con questo governo sono triplicato, si fanno accordi con dittatori sanguinari che non li rispettano nemmeno".

Il leader di Italexit a quel punto prende la parola e definisce la situazione "un'annosa questione su cui ancora una volta l'Europa è distante". Ecco allora l'attacco la Francia: "Qual è il Paese che ha più golden share all'interno dell'Africa? La Francia. Questa ancora oggi si comporta da paese colonialista ed esercita una doppia leva tra cui quella monetaria". Proprio su questo si sofferma Paragone: "È battuta dalla banca centrale francese, non la Bce. Vorrei capire perché".