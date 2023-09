In Onda, Sallusti smonta Cuzzocrea: "Immigrazione? Retorica e falsità"

25 settembre 2023 a

Alessandro Sallusti, in collegamento con Luca Telese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata del 24 settembre, critica aspramente Annalisa Cuzzocrea, che in un commento per la trasmissione stessa e in un editoriale su La Stampa aveva attaccato il governo di Giorgia Meloni sul tema dell'immigrazione e sui Cpr: "La retorica funziona sempre qui siamo alla retorica mista a falsità, i vostri amici Macron, Scholz e Sanchez non Orban non vogliono la redistribuzione e mandano i militari a presidiare i loro confini".

"Come seconda osservazione io premetto che è incivile accoglierli così. E penso che i Cpr non li accolgano così. Secondo me sono più sicuri se vengono accolti in un centro di accoglienza", conclude il direttore de Il Giornale.

"La libertà non ha prezzo ma per un migrante ha un costo 4.938 euro di cauzione", aveva tuonato la Cuzzocrea. "Cosi o paga o va in un Cpr. Anche se ha i requisiti per chiedere l'asilo politico. Ma com'è un Cpr?", si chiede la giornalista. "Centri perimetrabili, sorvegliabili, lontani da centri abitati. Prigioni. Dove abbandonare ragazzini in attesa che la loro richiesta sia esaminata, senza inserimento sociale, senza formazione, senza insegnargli la lingua", conclude la Cuzzocrea.