Sciopero trasporti di venerdì 29 settembre: Salvini fa scattare la precettazione

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la precettazione per lo sciopero del trasporto pubblico locale programmato venerdì 29 settembre. La mobilitazione, proclamata per 24 ore, sarà solo di 4. A comunicarlo è il Mit in una nota. Non è la prima volta che il ministro dei trasporti interviene per scongiurare uno sciopero che potrebbe creare parecchi disagi in diverse città. A luglio, in piena estate e con gli italiani in partenza per le vacanze, era stato indetto uno sciopero di 24 ore per i treni. Salvini in quel caso decise di precettare il settore del trasporto su rotaia dimezzando la durata dell'agitazione.

Lo scioperò iniziò alle 3 e si concluse alle 15. Salvando così le partenze di milioni di viaggiatori. "Lasciare a piedi un milione di italiani, di pendolari, un giovedì di luglio con temperature di 35 gradi era impensabile", aveva detto Salvini in un videomessaggio. E anche in questo caso la mossa del Mit riduce lo sciopero che non durerà per un'intera giornata, ma solo per qualche ora. A luglio i sindacati si erano scatenati contro il ministro, la stessa cosa molto probabilmente accadrà anche in questa occasione. Ma di certo, il provvedimento di Salvini sarà gradito da chi usa i mezzi per andare a lavoro.