Al Bano Carrisi, la decisione: "Quello che devo a Silvio Berlusconi"

28 settembre 2023 a

Domani, venerdì 29 settembre, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. E per l'occasione è stato organizzato da Forza Italia un evento di tre giorni a Paestum , in memoria del Presidente. Alla kermesse difficilmente parteciperà l'ultima compagna Marta Fascina . Né di persona né con un messaggio. Non ci saranno nemmeno i figli più grandi del Cavaliere: Marina e Pier Silvio forse manderanno un contributo scritto. E, malgrado voci insistenti, non apparirà nemmeno l'avatar di Berlusconi, ologramma gigante proiettato sulla facciata dell'hotel Ariston che ospita la festa. Dal partito infatti arriva una netta smentita. Chi invece sarà presente è Al Bano .

Intervistato da Il Corriere della Sera , il cantante pugliese ha ricordato il suo amico, scomparso lo scorso 12 giugno. "Vado, lo devo a Silvio - spiega l'artista - Quando mi è capitata la disgrazia di mia figlia Ylenia, mi è stato vicinissimo, non lo dimenticherò mai". Al Bano ci tiene però a precisare che la sua presenza non ha alcun valore politico: "Niente discorsi, la politica non è il mio mestiere, io canto e basta".

Sul futuro di Forza Italia, Al Bano è ottimista: "Berlusconi l'ha creata, poi ha perso consensi, però andrà avanti anche senza di lui". Sul governo Meloni è fiducioso: "Sta facendo delle buone cose, ma un anno è poco per giudicare, la lascino lavorare in pace. Anche io, se mi disturbano, finisce che canto male".