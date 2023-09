Sondaggio-Supermedia, FdI a valanga e Pd in affanno: tutte le cifre

29 settembre 2023 a

Fratelli d'Italia ancora primo partito a un anno dalle elezioni del 25 settembre 2022. Il partito della premier Giorgia Meloni attualmente è al 28,5%: un dato che, se da una parte risulta in calo dello 0,7% rispetto a due settimane fa, è comunque 2 punti e mezzo sopra il risultato delle Politiche. Questo quanto emerge dalla Supermedia Agi/Youtrend dei sondaggi.

Anche per gli altri partiti, comunque, ci sono stati dei cambiamenti significativi. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte in un anno è cresciuto dell’1,1% fino ad arrivare oggi al 16,5%; il Pd di Elly Schlein invece è salito dello 0,6 rispetto alle elezioni del 25 settembre 2022, e adesso è al 19,7%. Su anche la Lega di Matteo Salvini, ora al 9,3%, che ha registrato un aumento dello 0,5% rispetto a un anno fa. L'unico partito in calo è Forza Italia, che lo scorso giugno ha perso il suo fondatore, Silvio Berlusconi. Gli azzurri guidati da Antonio Tajani sono al 6,9%, più di un punto in meno (-1,2%) rispetto a un anno fa.

Nessuna variazione particolare, invece, per quel che riguarda i partiti minori. Verdi/Sinistra, per esempio, ora è al 3,3% e registra un -0,1 rispetto a due settimane fa e un -0,3 rispetto alle Politiche. Più Europa, invece, adesso si attesta sul 2,4, perdendo lo 0,1 rispetto a 14 giorni fa e lo 0,4 rispetto al 25 settembre di un anno fa. Uguale Italexit all' 1,9 (-0,1%), Unione Popolare all'1,3 (-0,1 e -0,1 rispetto alle Politiche) e Noi Moderati all'1,1 (+0,2 sia rispetto a due settimane fa sia rispetto alle Politiche).

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra - adesso al 45,8% - ha guadagnato due punti pieni in più rispetto a quanto ottenuto alle elezioni del 2022. Mentre il centrosinistra in dodici mesi è sceso di quasi un punto (-0,7%) e ora è al 25,4%.