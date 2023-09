Elly Schlein al capolinea. Specchia fa nomi e cognomi: chi la farà fuori

30 settembre 2023 a

a

a

Il Pd e la sinistra preparano la festa per Elly Schlein. Dopo le Europee, in caso di un (probabile) risultato deludente da parte dei dem, la segretaria potrebbe perdere la sua poltrona al Nazareno. E come ricorda Francesco Specchia su Libero, è già nata la fronda mascherata contro Elly. Fingono di difenderla e invece la azzoppano. "Non è una macchietta", "Mi auguro ascolti", "Prigioniera del partito". Bersani, Bonaccini e Santoro finti amici della segretaria del Pd. Le grandi manovre per il dopo-Schlein sono già iniziate, è partito il conto alla rovescia per giugno 2024.