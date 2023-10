Fidanza rivela: "In Germania controllano in aereo i passaporti agli italiani"

02 ottobre 2023 a

La Germania pro-Ong e pro-accoglienza a casa nostra, evidentemente, teme che gli immigrati che sbarcano in Italia vengano spediti dal governo di Giorgia Meloni nel loro Paese. Questo viene da pensare a Carlo Fidanza che in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ha scritto quanto gli è capitato: "Sono in viaggio verso Strasburgo e, facendo scalo a Francoforte, ecco la simpatica sorpresa: la polizia di frontiera tedesca che controlla i passaporti di chi vola dall’Italia, direttamente alla scaletta dell’aereo". Forse, aggiunge non senza ironia il capo delegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo, "il compagno Scholz pensa di trovare centinaia di clandestini imbarcati a forza sui voli dall’Italia per invadere l’accogliente Germania. Tipo quello che fanno loro con le loro Ong". E condivide anche uno scatto della polizia di frontiera.



Del resto lo scontro tra Germania e Italia è ad altissima tensione. "Il governo Meloni è molto presente su tutti i tavoli e non abbiamo mai avuto un’Italia così assertiva nei tavoli europei: sulle Ong chi sta tirando la corda è la Germania, che ha deciso di finanziare quelle che traghettano i migranti verso i porti italiani in una fase in cui tutti ci stiamo ponendo il problema di fermare le partenze", aggiunge Fidanza. "Piantedosi ha lasciato il Consiglio affari interni, perché la Germania da un lato finanzia le Ong tedesche e dall’altro ha annunciato un rafforzamento dei controlli alle frontiere con Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera e Austria. Si deve uscire da questa ipocrisia", conclude il fratello d'Italia. "C’è in Germania una coalizione di governo molto divisa con i liberali che vogliono una stretta e i Verdi che vogliono sempre più accoglienza. Non credo che tocchi all’Italia pagare il prezzo politico di queste divisioni interne al Governo tedesco".