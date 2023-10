Sicurezza, Sala chiede aiuto a Gabrielli. Poi sbotta: "Sono stufo"

02 ottobre 2023 a

a

a

Beppe Sala vuota il sacco: a Milano c'è un problema sulla sicurezza. Il sindaco sbotta e tra le righe ammette la situazione critica nel capoluogo lombrado che deve fare i conti con la criminalità ormai diventata padrona di diverse zonne della città. "Sono stufo del fatto che qualcuno mi butti addosso l’idea che io non mi occupo della sicurezza. Me ne occupo eccome. Lo faccio però senza drammatizzare ma trovando una modalità", ha detto il sindaco di Milano, annunciando in conferenza stampa la nomina dell’ex capo della polizia Franco Gabrielli come suo delegato per la sicurezza e la coesione sociale e l’istituzione di un comitato strategico per la sicurezza urbana e la coesione sociale.

Poi il duro sfogo: "Chi fa il mio lavoro debba essere disponibile ad accettare tutte le critiche, anche quelle ingiuste, non mi fa piacere che mi si dipinga come uno che sottovaluta il problema della sicurezza. Io non sottovaluto un bel tubo. Dopodiché - ha aggiunto Sala - non sono però il tipo che fa promesse tanto per farle. In campagna elettorale ho promesso che avrei assunto poi vigili ed è quello che sto facendo. Non è però sufficiente perché la situazione è estremamente complicata. Oggi la sicurezza è cambiata e anche la festa del Leonardo si trasforma in una situazione per mettere a rischio chi è lì. La società sobbolle".

Dopo il derby, amara sorpresa per Lautaro Martinez nel ristorante della moglie

E la Lega punge il primo cittadino: "A Milano esiste un problema sicurezza. Lo dice Giuseppe Sala che, annunciando la nomina di Franco Gabrielli, figura di indubbio profilo professionale in materia, a delegato del sindaco di Milano per la sicurezza, ha spiegato che la ’sinistra deve dare risposte alla richiesta di sicurezza che viene dalla gentè. Così scopriamo oggi che il problema della sicurezza a Milano, che la Lega denuncia da anni, è un problema reale e non propaganda da campagna elettorale come affermava lo stesso sindaco Sala...Per la serie meglio tardi che mai".