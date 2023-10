Elly Schlein, l'affondo di Renzi: "È la sesta stella"

03 ottobre 2023 a

"Ormai è la sesta stella di Conte": Matteo Renzi lo ha detto a proposito di Elly Schlein nella puntata di Cinque minuti in onda questa sera su Rai 1. Intervistato da Bruno Vespa, il leader di Italia viva ha poi aggiunto: "A me colpisce che Conte e Schlein siano contro il lavoro. Il reddito di cittadinanza, e anche le truffe del superbonus, tradiscono una visione che non è quella della sinistra tradizionale".

L'ex premier ha sottolineato, dunque, le contraddizioni di Pd e M5s: "La sinistra era sempre per il lavoro, non per i sussidi, e invece cosa fanno Schlein e Conte? Dicono 'no' al Jobs Act, che ha creato più di un milione di posti di lavoro, dicono 'no' alle misure Industria 4.0, alla decontribuzione, e dicono sì a quei sussidi che ci sono costati decine di miliardi, come il supebonus, il bonus facciate, e anche le truffe del reddito di cittadinanza".

Infine, parlando delle Europee, Renzi è tornato sull'alleanza saltata con Azione: "Calenda cambia idea una volta al mese, più che Calenda è calendario. Io vado in Europa e dico: io non sono la destra, perché la destra è la Meloni che ha preso in giro gli italiani e non sono la sinistra del sindacato, di Schlein e Conte. Al centro c'è uno spazio, se verrà qualcuno siamo contenti, se no andiamo da soli".