Elly Schlein e la follia del Pd: "Piantedosi chiarisca sugli scontri di Torino"

Una interrogazione sulla risposta alle contestazioni a Giorgia Meloni a Torino come annuncia Elly Schlein sarà presentata al ministo dell'Interno Matteo Piantedosi: "Abbiamo chiesto chiarimenti perché abbiamo visto scene di repressione molto forte nei confronti di giovani e giovanissimi che manifestavano legittimamente. Mi sembra che questo governo insista sugli aspetti repressivi", attacca la segretaria del Pd a margine del Festival di Ali - Autonomie Locali Italiane, in corso a Roma. "Questo atteggiamento sui giovani fa capire che manca l’investimento sull’educazione e la prevenzione", prosegue. Ma "la repressione non è la strada. Serve prevenzione e cura, invece in Italia mancano i percorsi e gli psicologi infantili. La destra pensa che la cura sia individuale o familiare, io invece penso che la cura sia collettiva".

E non finisce qui. "Sulla sanità pubblica", insiste la Schlein, "il governo Meloni ha iniziato a tagliare sin dall’inizio, non mettendo risorse nemmeno per stare al passo con l’inflazione. Da Meloni oltre al danno, il taglio, la beffa delle parole pronunciate ieri. La priorità sono le risorse per l’assunzione del personale che manca, è inutile che Meloni ci giri intorno e faccia giochi di prestigio. È il governo che deve mettere sulla sanità pubblica le risorse che servono". E ancora: "C’è un ricorso eccessivo da parte del governo alla decretazione d’urgenza e ai decreti omnibus che rende difficile esercitare le prerogative del Parlamento".

Da parte sua, come opposizione, "sentiamo la grande responsabilità di costruire l’alternativa perché se chiediamo agli italiani se stanno meglio o peggio di un anno fa, bè, la maggior parte non ti dice che sta meglio". Quindi, a proposito dei toni usati da Giuseppe Conte e del M5S nei confronti del Pd, afferma: "La parola che mi convince è concretezza. Da settimane giriamo le feste del’Unità, le iniziative dell’estate militante, vogliamo stare sulle sfide non sulle polemiche, nelle stanze della politica. Lo facciamo provando con ogni sforzo dall’opposizione a puntare tutto sui temi. Ci vorrà del tempo". Conclude Elly Schlein: "Noi siamo disponibili a dialogare su questo ambito con tutte le opposizioni".