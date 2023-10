Vertice sui migranti, con l'Italia anche Francia e Von der Leyen: Germania all'angolo?

05 ottobre 2023 a





L'Italia ha raggiunto un accordo con la Germania per il patto sui migranti. Come vi abbiamo raccontato ieri su Libero, il nostro Paese ha chiesto la rimozione del riferimento alle Ong dal documento finale. Un punto invece gradito dalle parti di Berlino. Una vittoria italiana su tutta la linea che ribalta gli equilibri sul fronte immigrazione. E al vertice di Granada a cui parteciperà anche il premier Meloni, ci sarà un bilaterale a margine dei lavori proprio tra Italia e Germania.

Ma in queste ore si sta tenendo un altro vertice. Un faccia a faccia tra alcuni premier per definire alcune azioni concrete per interrompere il traffico degli esseri umani. Il vertice è stato promosso da Italia e Regno Unito. Il tutto a margine del Vertice della Comunitò politica europea. All'incontro si sono aggiunti anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron, fanno sapere fonti diplomatiche.

Si discute di come rafforzare la collaborazione operativa per innalzare il livello del contrasto alle organizzazioni criminali internazionali che gestiscono traffici di esseri umani. Ma in questo vertice a quanto pare manca la Germania. Di fatto le tensioni delle ultime settimane con l'Italia e il riavvicinamento di Parigi con Roma ha messo in un angolo Berlino che ora si trova sola nel contesto europeo proprio nel momento cruciale in cui un rinnovato asse europeo di cui l'Italia fa parte prova a studiare e atrovare soluzioni per la crisi migratoria. Ma quasi certamente il bilaterale di Granada in prgramma tra Italia e Germania dovrebbe riportare il sereno nelle relazione tra Roma e Berlino.