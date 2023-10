Sondaggio Mentana, trionfo Salvini: la Lega torna in doppia cifra, ecco i numeri

09 ottobre 2023 a

Nonostante una leggera flessione, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta primo partito: lo certifica l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 illustrato da Enrico Mentana nell'edizione delle 20 del notiziario. Il partito della premier perde lo 0,4% in una settimana e ora è al 28,7; a quasi dieci punti di distanza dal Pd di Elly Schlein. I dem, infatti, pur guadagnando uno 0,3% in sette giorni, restano sotto al 20%: al momento sarebbero al 19,8. Al terzo posto il M5s di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2 e scende al 16,5%.

A seguire c'è la Lega, che in una settimana guadagna lo 0,5%, salendo così al 10,3. Un incremento di consensi che consente al Carroccio di tornare in doppia cifra. Subito dopo c'è Forza Italia, che perde lo 0,1 e si attesta ora al 6,4. Per quanto riguarda i partiti minori, in fondo alla classifica troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,7 (-0,2); Verdi-Sinistra al 3,3 (-0,1); e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5 (+0,1). E ancora +Europa al 2,4 (-0,2); Per l'Italia con Paragone all'1,7 (-0,1); e Unione Popolare all'1,6 (+0,1).

Nel corso del telegiornale, il direttore Mentana ha spiegato che il sondaggio sarebbe stato illustrato ai telespettatori come ogni lunedì, anche se al momento l'attenzione è tutta concentrata sul conflitto in corso in Israele, dove all'alba di sabato 7 ottobre è cominciato l'assalto da parte del gruppo Hamas.