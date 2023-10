Monfalcone, consigliere comunale posta video di guerra ed esulta per Hamas

13 ottobre 2023 a

a

a

Sta facendo discutere la presa di posizione di Jahangir Sarkar contro Israele. Il consigliere comunale di origine bengalese ha condiviso su Facebook un video della guerra israelo-palestinese. Nel commento originale si legge: "Vittoria per il mondo musulmano" da parte di "Hamas e altre organizzazioni". E il filmato mostra alcuni giovani israeliani a terra dopo essere stati attaccati dai miliziani.

Immediata l'ira di Fratelli d’Italia che ora chiede "con forza" le dimissioni del consigliere del comune goriziano. "Il consigliere bengalese Sarkar – tuona Denis Sartor, capogruppo di FdI nel consiglio comunale di Monfalcone, a nome del gruppo consiliare – anche se oggi trova spazio nel Gruppo misto, è stato eletto con i voti di coalizione del centrodestra che si smarca dalla sua posizione. Alla luce della tragedia che sta accadendo in Israele, troviamo grave la sua presa di posizione ben chiara, con la condivisione di quel post. Deve sapere che nel nostro Paese non c’è posto per il fondamentalismo islamico: chiediamo dunque con forza le sue dimissioni".

"Conseguenza delle politiche di Israele": Zaki "dimentica" la polemica e rincara la dose

A fargli eco il sindaco del comune. Anna Maria Cisint parla di "un atto di gravità inaudita", al quale devono seguire le dimissioni di Sarkar. Il consigliere non sembra però cambiare idea e neppure chiedere scusa. Il video da lui condiviso è ancora sulla sua pagina social. Per di più, rilancia pubblicando una foto che ritrarrebbe bambini palestinesi mentre affrontano soldati israeliani nella prima intifada. "Diritti umani? - è la risposta di Sarkar al primo cittadino -. Basta questa immagine per capire per quali diritti umani stiamo e abbiamo lottato per decenni".