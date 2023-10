Mestre, Salvini e il sospetto sul nuovo incidente: "Solo una coincidenza?"

15 ottobre 2023 a

a

a

Sono 14 i contusi nel primo bilancio, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, di un nuovo incidente che ha visto coinvolto a Mestre un bus elettrico del trasporto urbano. L’autista avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il pilastro di un palazzo sull’altro lato della carreggiata.

"Un incidente ha coinvolto un autobus del trasporto urbano in Via Carducci a Mestre. Grazie al personale sanitario prontamente intervenuto per i soccorsi, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine che stanno seguendo le operazioni per la rimozione del bus, il controllo di staticità del palazzo colpito e la riapertura della strada. Ci sono una quindicina di feriti, fortunatamente non gravi", ha fatto sapere il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sui social. "Da subito sarà sospeso l’utilizzo di tutti gli autobus elettrici de 'La Linea' attualmente in esercizio nelle linee TPL del servizio urbano del Comune di Venezia".

Il risultato dell'autopsia sull'autista del bus di Mestre: perché ora cambia tutto

Intanto negli ultimi minuti il bilancio è stato aggiornato. Scende a 9 il numero dei pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie del Veneto, dopo l’incidente del pullman sul cavalcavia della Vempa a Mestre in cui sono morte 21 persone: 5 di loro sono in reparti ad alta intensità di cura (terapie intensive), 2 nei reparti di chirurgia, 1 chirurgia plastica, 1 in neurochirurgia. Si tratta di 8 adulti, 6 donne e 2 uomini, e una bambina. Cinque sono ucraini, due tedeschi e 2 spagnoli. Ma su quanto accaduto è intervenuto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini che sui social ha affermato: "Tredici persone ferite - per fortuna non gravi - a Mestre dopo l’incidente contro un palazzo di un bus elettrico appartenente alla stessa società del mezzo precipitato dal ponte. Solo coincidenze? Approfondire, indagare e chiarire".