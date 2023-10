Salvini, rissa social col ministro spagnolo e Iglesias, insulti all'Italia: "Fascisti, codardi"

15 ottobre 2023 a

Scontro durissimo tra Matteo Salvini e il ministro all'uguaglianza spagnolo Irene Montero. Salvini sui social ha criticato la posizione del ministro spagnolo che si è dissociata dalla stretta di mano tra Ursula von der Leyen con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Salvini non ha usato giri di parole: "Prima ancora di provare a nascere, il (forse) il nuovo governo socialista spagnolo già litiga su Hamas e Israele, con la ministra dell'Uguaglianza (!) contraria all'unità contro il terrorismo islamico...". Infatti il ministro spagnolo ha accompagnato la foto della stretta di mano tra i due leader con una frase molto eloquente: "Non nel mio nome".

Insomma Salvini ha sottolineato come la sinistra spagnola che sta per accomodarsi di nuovo al governo sia letteralmente spaccata sulla guerra in Israele con alcuni settori progressisti che non approvano la politica di difesa portata avanti dallo Stato ebraico. Un po' come avviene in Italia dato che i 5s e il Pd vogliono che Israele si difenda ma senza attaccare Gaza. E nel dibattito scoppiato sui social si è inserito ance il leader di Podemos, Pablo Iglesias.

Lui passa direttamente agli insulti contro il nostro governo con parole davvero discutibili: "In Spagna ci sono ancora membri del governo che difendono i diritti umani, la legalità internazionale e il diritto all'esistenza della Palestina. Mentre in Italia c'è un governo con fascisti e ridicoli codardi come te. Ti auguro il meglio". Non poteva poi mancare la risposta della stessa Montero a Salvini: "Vicepresidente, lei sta legittimando le violazioni del diritto penale internazionale, come le punizioni collettive, e difendendo l'impunità per i crimini di guerra? L'Europa - ha concluso Montero - è nata dalla vittoria dell'antifascismo sui colpevoli di genocidio". Ecco cos'è la sinistra.