Sondaggio Supermedia, Lega: miglior dato della legislatura. M5s, il crollo: le cifre

La supermedia YouTrend/Agi di questa settimana mette in luce due dati da tenere d'occhio. Il primo è quello del Movimento 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte crolla, perdendo mezzo punto nelle ultime due settimane e scendendo così al 16,1%. La Lega, invece, è in netta crescita e guadagna lo 0,6%, arrivando a sfiorare la doppia cifra e facendo registrare così il miglior dato di questa legislatura (9,8%), almeno secondo la Supermedia. Queste sono le uniche due variazioni di rilievo in un quadro che per il resto si conferma estremamente stabile ormai da molti mesi. In ’classifica resta in testa Fratelli d'Italia con il 28,7%, segue a distanza il Partito democratico al 19,6 e registrano entrambi una leggera flessione, rispettivamente dello 0,2 e 0,1%.

In riferimento agli altri partiti, si segnalano Azione (3,6), +Europa (2,3), Italexit (1,8), Unione Popolare (1,3), che calano lievemente. Guadagnano, anche se poco, Verdi/Sinistra (3,5), Italia Viva (2,7) e Noi Moderati (1,1). Stabile invece Forza Italia, che si attesta al 7,2%.

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 5 al 18 ottobre, è stata effettuata il giorno 19 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerazioni sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 12 ottobre), Noto (17 ottobre), Piepoli (12 ottobre), Quorum (16 ottobre), SWG (9 e 16 ottobre) e Tecnè (7 e 14 ottobre).