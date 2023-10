Israele-Hamas, il sondaggio della Ghisleri: cosa pensano gli italiani

16 ottobre 2023 a

In collegamento con Luca Telese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata del 15 ottobre, Alessandra Ghisleri illustra il suo ultimo sondaggio sull'umore degli italiani rispetto alla guerra in Israele. Secondo l'ultima rilevazione di Euromedia research gli italiani sono "divisi in maniera piuttosto trasversale".

Alla domanda "chi è il principale responsabile del conflitto in Israele", il 31,6 per cento ha risposto "Hamas", il 17,5 per cento "Iran e altri Paesi anti Israele", "Netanyahu", il 13,9 per cento, "la comunità internazionale" il 10,9 per cento, "la Russia" il 3,8 per cento, "altro", il 2,8 e "non sa/non risponde" il 19,5 per cento. "In sostanza un cittadino su due, se si sommano le risposte, uno su due pensa che sia colpa di Hamas", spiega la regina dei sondaggi.

Poi, alla domanda "Israele ha diritto a reagire?". Il 50 per cento degli intervistati ha risposto "Sì, ma rispettando i diritti umani". Il 20,9 per cento "Sì, in tutti i modi possibili". Il 15,2 per cento "no perché è in parte responsabile dell'attacco di Hamas" e "non sa/non risponde" il 13,9 per cento. Se andiamo a vedere l'ultimo cartello, "gli abitanti di Gaza devono" "essere evacuati il prima possibile" per il 49,6 per cento degli intervistati, "restare perché la maggioranza sostiene Hamas" per il 14,5 per cento, "essere portati in Europa attraverso corridoi umanitari" per l'11,7 per cento. "Non sa/Non risponde" il 24,2 per cento.

"È interessante vedere che gli italiani non hanno risposto suddivisi politicamente ma trasversalmente. C'è una unione più civile", conclude Alessandra Ghisleri. "Anche perché la vera paura degli italiani è che ci siano ripercussioni sui nostri territori, soprattutto che ci siano attentati".