Giambruno, quelle parole di Meloni nel 2021 che rivelano molte cose

La crisi e la rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno forse era già scritta nera su bianco nell'autobiografia della premier, Io sono Giorgia, e nel colloquio con Alessandro Sallusti, La versione di Giorgia.

Una relazione durata 10 anni e "segnata" per sempre dalla nascita della piccola Ginevra. Non è un caso che già nel 2021 Giorgia si riferisca ad Andrea come "il papà" della figlia e non come "l'uomo della sua vita". Quei passaggi ricorrenti e insistiti sulla distanza tra i due e le fatiche della vita di coppia destabilizzata irrimediabilmente dall'ascesa politica della Meloni.

