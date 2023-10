Rita Dalla Chiesa, schiaffo a Selvaggia Lucarelli: "Meloni-Giambruno? La ruota gira per tutti"

21 ottobre 2023 a

Puro sciacallaggio su Giorgia Meloni. Il premier ha annunciato la separazione da Andrea Giambruno e la sinistra gongola. È accaduto a Otto e Mezzo, con Massimo Giannini e Selvaggia Lucarelli che hanno a dir poco cavalcato l'onda del privato, per screditare il premier dal punto di vista politico. Attacchi non passati inosservati a Rita Dalla Chiesa. La deputata di Forza Italia, guardando la trasmissione di La7, non è rimasta a guardare. E con un tweet sibillino ha lanciato una chiara frecciata a giornalista e opinionista: "Attenzione che la ruota gira per tutti... Sempre che non stia già girando. Nessuno escluso". E la replica di Lucarelli non si è fatta attendere: "Credo si tratti di un delicato augurio di sf**a generica a noi ospiti a parte Sechi ovviamente".

D'altronde quelle pronunciate da Giannini e dalla giurata di Ballando con le Stelle sono frasi da far rabbrividare. Ad aprire le danze l'editorialista di Repubblica: "Meloni secondo me ne è uscita in maniera positiva nella misura in cui ha trasmesso la sensazione di una donna che esprime forte dignità di donna e madre, ma un po' meno di cristiana...". Insomma, il premier non sarebbe una buona cristiana perché ha lasciato il compagno. E non finisce qui, perché arriva a paragonare "il modo con cui ha annunciato: 'la nostra relazione finisce qui', come se fossimo al Grande Fratello". Tutto vero.

Lucarelli però non è da meno. L'opinionista commenta il privato di Meloni, definendo la sua famiglia "una parvenza di quella tradizionale". Di più perché a suo dire "la sua situazione fa acqua da tutte le parti" e dovrebbe essere da lezione: "Mi auguro che quello che è accaduto la faccia riflettere sul concetto di famiglia. Dio, Patria, Famiglia? Speriamo abbia capito che la famiglia è imperfetta".