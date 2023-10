Meloni e Giambruno Nicola Porro contro Repubblica: "Ho letto e ho capito tutto"

21 ottobre 2023 a

Un messaggio chiaro, quello di Giorgia Meloni, che ha annunciato la fine della storia con Andrea Giambruno senza risparmiare frecciate a chi ha tentato di metterle i bastoni tra le ruote. "Non so a chi pensasse - commenta Nicola Porro nel consueto editoriale di Stasera Italia -, ma io a qualcuno pensavo". Il conduttore di Rete 4, nella puntata di venerdì 20 ottobre, ammette: "Leggendo questa mattina Repubblica e l'articolo di Francesco Merlo, ho capito dove questa storia sarebbe arrivata e dove sarebbe potuta arrivare". Il motivo? Merlo parla di "un diario intimo che rivela il mondo che abbiamo mandato al governo". Eppure per Porro non è così: "Meloni ha fatto delle scelte private e secondo me è stata costretta per il suo ruolo istituzionale a renderle pubbliche". Insomma, "il governo in questa storia non c'entra nulla e non c'entra la classe dirigente di questo governo. Cercano solo di usare questioni private per evitare che un governo eletto dagli italiani continui a governare".

E Meloni lo ha capito. Nel suo post, il premier ha scritto: "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua". Una posizione chiara, che aveva ribadito anche settimane prima in conferenza stampa, quando qualcuno è tornato sulle polemiche legate ad alcune affermazioni del compagno, ora ex.

Meloni aveva ricordato a tutti che ognuno si prende la responsabilità di quello che afferma e accusato la sinistra di avere una bizzarra "idea di libertà di stampa" immaginando che fosse la premier stessa a "suggerire" le uscite a Giambruno. Basti pensare ai commenti sulle "ragazze, l'alcol, il lupo e gli stupri", pronunciati in diretta, oppure all'espressione "transumanza" a proposito dei migranti. E ora, con i fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia, non è da meno.