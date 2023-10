Gabriele Albertini pronto a tornare in Forza Italia: "Sono disponibile"

26 ottobre 2023 a

Gabriele Albertini, il sindaco di Milano più amato, torna in Forza Italia. "Se il mattoncino di un ex sindaco può essere utile, lo faccio volentieri", annuncia a Il Fatto quotidiano. "Se serve dare una mano", prosegue l'ex primo cittadino, è "disponibile a dare un contributo" alla riorganizzazione del partito fondato da Silvio Berlusconi. "Avevo creduto nel progetto di Mario Monti, sbagliando", ammette Albertini.

"Ora Forza Italia si strutturerà come un partito, con congressi che valorizzeranno i talenti. Diciamo che, rispetto al periodo dell’imperatore, si richiamano consoli, centurioni e legionari mentre cortigiani, cortigiane e pretoriani sono messi nelle condizioni di minore influenza. In questo scenario, tenendo conto che dal punto di vista dei contenuti non ho mai avuto contrasti con Forza Italia, sono disponibile".

Un ritorno che viene accolto con entusiasmo dagli azzurri. "Ho letto con grande soddisfazione e interesse le dichiarazioni di Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano: il suo contributo sarà per noi un mattone prezioso per rafforzare il nostro partito, l’unico riferimento per chi si rispecchia nei valori in Italia del Partito Popolare Europeo, e costruire la grande casa dei moderati", commenta Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia in Lombardia e deputato. "Albertini è stato sindaco nella prima esperienza azzurra al comune di Milano. È una persona autorevole, competente, esperta e siamo molto felici e orgogliosi che sia disponibile a darci una mano in questo progetto ambizioso".

Anche perché, prosegue Sorte, "la Lombardia è un vero e proprio un laboratorio politico. Insieme al segretario nazionale Antonio Tajani e alla presidente nazionale della consulta, Letizia Moratti, stiamo facendo un lavoro importante per costruire un partito forte, che sia radicato e protagonista in Lombardia, e che punti alla doppia cifra alle prossime elezioni europee", conclude.