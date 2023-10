Giuseppe Conte, il video con cui Meloni lo inchioda: "Guardate come la rincorreva al bar"

26 ottobre 2023 a

"Non mi vedrete mai rincorrere al bar un mio parigrado durante i lavori del Consiglio europeo per tranquillizzarlo sul fatto che 'i miei colleghi di governo scherzano perché devono dire qualcosa al loro pubblico, ma che alla fine si farà quello che vogliono gli altri'. Non mi vedrete mai rappresentare l'Italia così, costi quel che costi": Giorgia Meloni lo ha detto ieri in aula alla Camera, riferendosi all'ex premier Giuseppe Conte e al retroscena filtrato nel 2019. Si trattava di un video "rubato" in cui si vedeva il leader grillino, all'epoca presidente del Consiglio, impegnato a conversare con l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel in un momento di pausa al bar durante l’Economic Forum di Davos, in Svizzera.

Era l'anno del governo giallo-verde, un esecutivo che preoccupava l'Europa. La trasmissione Piazzapulita su La7 mandò in onda un video nel quale si vedeva Conte provare a rassicurare la Merkel. Dal labiale, secondo quanto ricostruito dal programma di Corrado Formigli, l'ex premier sembrava spiegare alla leader tedesca la situazione politica in Italia: “Abbiamo fatto dei sondaggi. I 5 Stelle sono molto preoccupati perché Salvini è circa al 35-36% e loro scendono al 27-26%". Ricordando quel famoso fuorionda, ieri in Parlamento la premier ha sottolineato che si sarebbe trattato “del più basso punto di credibilità che io ho visto da parte di un governo italiano all’estero".