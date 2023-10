Giorgia Meloni smaschera Repubblica: "Problemi che non esistono"

28 ottobre 2023 a

Giorgia Meloni, volata a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo, ha voluto sottolineare - durante un punto stampa - l'inattendibilità di alcuni articoli comparsi sui giornali. Il riferimento era a dei retroscena che raccontavano di crepe interne alla maggioranza. A tal proposito Antonio Rapisarda su Libero scrive: "Il ragionamento di Meloni è chiaro: certa stampa (e i quotidiani del gruppo Gedi più volte si sono trovati sul banco degli imputati, con tanto di tirata d’orecchi persino dal Quirinale), con la scusa del dietro le quinte, tende a forzare le ricostruzioni. Fino «a creare problemi» che in realtà non esistono".