In Mezz'ora, Renzi: “Quanto dura Giorgia Meloni”, schiaffo al Pd

Matteo Renzi è stato ospite di Monica Maggioni a In Mezz’ora, su Rai 3, e ha condiviso il suo punto di vista sulla situazione politica italiana. Il leader di Italia Viva non ha risparmiato critiche al governo ma neanche alla sinistra, e in particolare al Pd. “Questi - ha dichiarato riferendosi all’esecutivo di Giorgia Meloni - non sono il Pd che si divide in 28 parti, vanno fino al 2027. Faccio una previsione, vediamo se mi smentiscono. Penso che la tenuta della maggioranza sia molto forte”.

“Non è a rischio - ha ribadito per poi passare alle critiche - però lo è la tenuta dei conti delle famiglie. A partire dei mutui a tasso variabile: non è colpa della Meloni però chi ha preso un mutuo a 350 euro ora ne paga 700. C’è il problema della benzina che in piccola parte è responsabilità del governo che ha aumentato le accise ma è soprattutto colpa della situazione internazionale. Stesso discorso per l’inflazione, però questi aumentano anche l’Iva sui pannolini… Tra la destra che tassa anche l’aria e la sinistra che vuole la patrimoniale, l’unica chance è il centro”. Insomma, come al solito Renzi cerca di portare acqua al suo mulino.

Inoltre ha messo in chiaro che se dovessero sorgere problemi con la legge di bilancio, Italia Viva non offrirà aiuto al governo: “Do una mano al Paese e non a chi mette le tasse. Se mi dice ‘sei pronto a dare una mano al Paese’? Sempre. ‘Sei pronto a fare da stampella del governo Meloni?’ Assolutamente no. Io ritengo che il governo Meloni, nonostante l’ottimo rapporto con alcuni ministri, non sta rispondendo agli italiani. Non ha risolto un solo problema: una riforma ogni tanto falla!”.