Bonelli, Bof della Lega: Soumahoro? "Più parenti di parlamentari arrestati che voti"

Sono agli arresti domiciliari i membri del Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale integrata "Karibu" di Latina, tra cui Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, rispettivamente moglie e suocera dell'ex deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana Aboubakar Soumahoro. A eseguire oggi la misura è stata la Guardia di Finanza di Latina, su mandato della locale Procura, le cui indagini, si legge in una nota, "hanno consentito di accertare condotte di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e auto-riciclaggio".

Immediata la reazione politica. "Due familiari di Soumahoro ai domiciliari. Complimenti a Bonelli - tuona il deputato della Lega Gianangelo Bof in riferimento al leader dei Verdi -: ora ha più parenti di parlamentari arrestati che voti. Un bel record". A fargli eco il numero uno della Lega, Matteo Salvini: "Gli sviluppi dell'inchiesta Karibu e le dure accuse dei pm sono inquietanti. Fermo restando la presunzione di innocenza, è incredibile che la sinistra e alcune delle sue trasmissioni tv avessero scelto Soumahoro come testimonial delle loro battaglie. Peraltro, le cronache degli ultimi anni hanno provato i troppi sprechi e gli abusi da parte della macchina dell'accoglienza targata sinistra. È anche per questo che piace l'immigrazione clandestina?".

Soumahoro, in merito alla vicenda, ha detto che prende atto "della misura applicata a mia moglie Liliane, null'altro ho da aggiungere o commentare, se non che continuo a confidare nella giustizia. Ribadisco, come è agli atti, la mia totale estraneità a tutto e chiedo nuovamente di rispettare la privacy di mio figlio". Nelle verifiche sulle coop di migranti sono emerse il sovrannumero di ospiti, alloggi fatiscenti con arredamento inadeguato, condizioni igieniche carenti; derattizzazione e deblattizzazione assenti; riscaldamento assente o comunque non adeguato, carenze nell'erogazione dell'acqua calda, carenze nella conservazione delle carni; insufficienza e scarsa qualità del cibo, presenza di umidità e muffa nelle strutture; carenze del servizio di pulizia dei locali e dei servizi igienici; insufficiente consegna di vestiario e prodotti per l'igiene.