FdI contro Nicola Fratoianni: "Incita all'odio contro gli ebrei"

Prosegue il dibattito sul forfait di Zerocalcare e Amnesty Italia al Lucca Comics dopo il patrocinio alla manifestazione dell'ambasciata israeliana in Italia. A prendere le difese del fumettista e della ong Nicola Fratoianni. Le sue parole però non sono passate inosservate, tanto che Ester Mieli le definisce "un incitamento all'odio". "Mentre vanno in onda le immagini delle piazze in cui si strappano le bandiere dello stato d'Israele, mentre in alcune manifestazioni c'è chi grida a favore di Hamas e frasi contro gli ebrei - tuona la senatrice di Fratelli d'Italia -, il deputato sostiene che 'sia stato un errore aver accettato quel patrocinio da parte degli organizzatori".

Tradotto: "Tirando le somme - prosegue -, sta dicendo agli italiani che sia giusto non partecipare all'evento laddove ci sia un patrocinio dell'ambasciata d’Israele". Da qui l'attacco: "Boicottare un'iniziativa artistica solo perché patrocinata dall'Ambasciata di Israele costituisce un fatto grave poiché tende a escludere da un contesto culturale un'intera nazione e la sua popolazione. Parole ingiustificabili di un deputato della repubblica italiana che invita così, di fatto, alla delegittimazione nei confronti di uno Stato democratico. E lo fa sulla scia di dichiarazioni antisemite che in alcune piazze stanno facendo da protagoniste".

E ancora: "Troviamo irresponsabile che un rappresentante delle Istituzioni scelga di voltare le spalle a una nazione che non ha ancora terminato di contare i suoi morti e che attende che i suoi bambini, le sue donne e i suoi anziani vengano restituiti alle famiglie. Sia chiaro aspiriamo tutti noi alla realizzazione dello stato palestinese. Vogliamo due stati democratici. Ma Hamas, per chi avesse bisogno di ricordarlo, è riconosciuta dall'UE come organizzazione terroristica, anche alla luce dei terribili fatti del 7 ottobre. E chi oggi tifa per Hamas non è dalla parte del popolo palestinese". Nello ore scorse il leader di Sinistra italiana aveva condannato sia "la terribile strage terroristica di Hamas" che "l'ingiustificabile mattanza dei palestinesi di Gaza da parte del governo di Israele".