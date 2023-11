Augusta Montaruli travolge Conte: "Non conoscono la vergogna"

02 novembre 2023 a

Giuseppe Conte è alla frutta. Il leader del Movimento Cinque Stelle cerca di avvelenare i pozzi criticando in modo goffo la manovra varata dal governo. Addirittura arriva ad inventarsi nuove imposte sulla casa che non trovano alcun riscontro nella legge di Bilancio che di fatto il governo ha varato e che adesso è atterrata in Parlamento. Giuseppi sa bene che il suo Movimento rischia di precipitare. Gli ultimi sondaggi lo danno in calo e il gap col Pd comincia a diventare sempre più profondo.

E così il leader 5s ha deciso di scendere in piazza l'11 novembre insieme alla Schlein. Ma alle balle sulle imposte che negli ultimi giorni l'ex premier va raccontando, ha risposto la vicecapogruppo di Fdi, Augusta Montaruli, smontando pezzo per pezzo le fake news di Giuseppi.

Ecco come crolla il castello di Conte: "Il Movimento Cinque Stelle sbraita sul nulla, inventando nuove tasse sulla casa. Conte e soci hanno davvero una grande faccia tosta: dopo aver ridotto in povertà il Paese, annunciando di averla abolita dai balconi, ora pensano di fare la morale a Fratelli d’Italia e al governo Meloni. Che i grillini, che volevano la revisione degli estimi catastali quando erano al governo, osino ora attaccarci millantando nuove imposte sulla casa è davvero inaccettabile. Evidentemente non sanno proprio di che cosa parlano. Farebbero meglio a tacere, dopo tutti i disastri che hanno procurato all’Italia. Non contenti di aver affossato la sanità, provocandone inaccettabili tagli, ora parlano di nuove tasse: si tratta di fandonie dell’opposizione che, disperata, non sa più che argomenti credibili usare. Non conoscono proprio cosa sia la vergogna". Conte, colpito e affondato.