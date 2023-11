Sondaggio Supermedia, FdI in testa, Fi sale. E c'è un crollo inaspettato

03 novembre 2023 a

La Supermedia YouTrend/Agi di oggi - che include sondaggi realizzati dal 19 ottobre al 1 novembre da Emg, Eumetra, Euromedia , Quorum, Swg e Tecnè - registra un aumento del distacco del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte dal Pd guidato da Elly Schlein, una lieve flessione per il centrodestra e la risalita dei due partiti che componevano il terzo polo, Azione e Italia viva, che crescono come area dello 0,8 per cento. Fratelli d'Italia, Partito democratico e Forza Italia sono praticamente stabili. La coalizione del centrodestra perde però mezzo punto e si ferma a quota 46,2 per cento.

Ma vediamo nel dettaglio i dati che riguardano i partiti. FdI di Giorgia Meloni cala dello 0,1 per cento e si attesta al 28,6 per cento. Il Partito democratico è fermo al 19,6 per cento sopra il Movimento 5 stelle che perde lo 0,1 per cento aumentando così la distanza dai dem. La Lega scende al 9,2 per cento, Forza Italia guadagna un decimo e sale al 7,3 per cento.

Azione cresce dello 0,3 per cento e registra il 3,9 per cento. Mentre Italia Viva prende quasi mezzo punto e sale al 3,1 per cento. Male invece l'alleanza Verdi/Sinistra che cala al 3,3 per cento (-0,2). +Europa va al 2,4 per cento (+0,1), Italexit di Gianluigi Paragone al 2,2 (+0,4).

Per quanto riguarda le coalizioni: il centrodestra scende al 46,2 per cento (-0,5), il centrosinistra al 25,2 per cento (-0,2), il M5S cala al 16,0 (-0,1) mentre il Terzo Polo vola al 7,1 per cento (+0,8) rispetto alla Supermedia di due settimane fa (19 ottobre 2023).