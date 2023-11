Maltempo, Giorgia Meloni contro Elly Schlein: "Comportamento sconsiderato"

03 novembre 2023 a

"In queste ore drammatiche per la Toscana e l’Italia tutta, leggo da parte di Elly Schlein assurde accuse nei confronti del Governo in tema di cambiamenti climatici ed energie rinnovabili": Giorgia Meloni lo ha scritto sui social, riferendosi alle recenti dichiarazioni della segretaria del Pd. Quest'ultima, infatti, questa mattina a Radio 24 ha parlato delle alluvioni che hanno messo in ginocchio diverse parti d'Italia, ponendo l'accento sul cambiamento climatico: "Torniamo, torniamo in piazza anche per il Pianeta, perché lo vediamo anche in queste ore, purtroppo, con un altro evento climatico estremo che si abbatte sulla Toscana in particolare, e sul Veneto: grande vicinanza alle popolazioni colpite, alle famiglie dei morti che purtroppo ci sono stati". Poi l'accusa: "C'è al governo chi continua a negare l'emergenza climatica e blocca le rinnovabili e non si investe ancora a sufficienza sulla prevenzione del dissesto. Ciascuno di noi ha delle ragioni per tornare in piazza e lottare per un futuro migliore".

Le parole della leader dem sono apparse fuori luogo alla premier, che quindi ha replicato duramente: "L’opposizione ha tutto il diritto di criticare l’operato dell’Esecutivo, ma adoperare calamità e tragedie per fare attacchi politici strumentali e infondati è un comportamento che reputo sconsiderato". Infine, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza alle persone colpite da questa emergenza: "Rinnovo il mio pensiero alle popolazioni colpite e a tutti gli operatori impegnati nei soccorsi. Il Governo è al vostro fianco".