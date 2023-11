Somuahoro, la Corte d'appello di Bologna: "Fuori dalla Camera"

04 novembre 2023 a

Nuovi problemi per Aboubakar Soumahoro? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la commissione elettorale della Camera, su indicazione dell’ufficio di presidenza di Montecitorio, avrebbe avviato l’iter per far decadere il deputato, confluito nel gruppo misto dopo l’elezione con Alleanza Verdi e Sinistra. Il motivo? Una segnalazione arrivata dalla corte d’Appello di Bologna, che ha il compito di verificare tutta la documentazione fornita dagli eletti in quella circoscrizione elettorale. La Corte, al termine della revisione compiuta d'ufficio sui documenti di ogni candidato, avrebbe riscontrato delle irregolarità su 12mila euro di fondi ricevuti da Soumahoro in campagna elettorale. Ora per lui il rischio è la possibile decadenza dal seggio di deputato per irregolarità nella rendicontazione dei fondi elettorali delle ultime politiche.

Soumahoro è stato eletto in Emilia Romagna con 91.694 voti e il 36,06% delle preferenze, superato dalla candidata di centrodestra Daniela Dondi, ma poi arrivato comunque in Parlamento grazie alla distribuzione dei seggi su scala nazionale. A sostegno della sua candidatura, Soumahoro aveva avviato anche una raccolta fondi pubblica, arrivata a totalizzare - come si legge sul Corsera - "7.372 euro grazie a 108 donatori". Sentito dal quotidiano Domani, Soumahoro ha annunciato: "Farò ricorso contro la deliberazione. Gli avvocati stanno lavorando per la redazione dell’atto".

Intanto, in attesa della decisione della Camera su Soumahoro, c'è stata ieri la prima udienza preliminare nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolte la moglie e la suocera del parlamentare, Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, oltre ad altre quattro persone, per la gestione contabile della coop Karibu. Il gip di Latina, che si sta occupando del caso, ha rimandato la decisione su un eventuale rinvio a giudizio al 17 novembre.