Soumahoro inchiodato dal bracciante: "Perché sapeva tutto"

Il caso Soumahoro al centro di Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio, nella puntata in onda giovedì 2 novembre su Rete 4, vuole fare chiarezza. In particolare su quanto sapesse l'ex deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana sugli affari di moglie e suocera. Ospite in studio il bracciante Sidi, un migrante che ha lavorato per le coop gestite da Liliane Murekatete e da Marie Therese Mukamitsindo, entrambe agli arresti domiciliari.

"Ci ha ingannato - esordisce Sidi -. Lui sapeva tutto, perché è della famiglia. Lui era presente in alcune occasioni, erano occasioni in cui reclamavamo la mancanza di un trattamento come si deve. Tanti lavoratori, anche i ragazzi rifugiati che stanno al centro, son andati lì e hanno fatto il macello fino a che viene il carabiniere, perché loro vogliono i loro diritti, perché non c’erano riscaldamenti, non ci stava cibo, non ci stavano medicinali, non c’erano vestiti quando faceva freddo". E come se la testimonianza dell'uomo non bastasse, la trasmissione manda in onda un altro servizio.

Qui si vede un altro migrante riferire di aver avvertito Soumahoro della situazione della Karibu, ma lui poi è sparito: "Noi lavoravamo in una situazione vergognosa, il cibo che arrivava era spesso avariato, lei arrivava sempre firmatissima, borse da migliaia di euro e gioielli". Tra le ultime spese emerse dalle indagini, anche quelle in ristoranti ed enoteche di lusso. Con i fondi per la gestione migranti, infatti, lady Soumahoro avrebbe acquistato viaggi e investimenti in Ruanda. Da qui le accuse di frode in pubblica fornitura, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.