Capezzone e i migranti in Albania: "Chi tifa eurotrappola contro l'Italia"

L'Italia stringe un accordo con il premier Edi Rama per creare due centri di accoglienza per migranti in Albania e il fatto, spiega Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè - Rassegna politicamente scorrettissima di oggi, rende evidente una questione: la sinistra non sa cosa sia la dissuasione. "E già tifa per eventuali trappole europee contro l'intesa - sottolinea il direttore editoriale di Libero -. Solito schema: la chiamata di Bruxelles contro l'Italia".

"Non c'è dubbio che oggi il governo segni un punto nella direzione di una parola chiave che ad alcuni non entra in testa, dissuasione - nota Capezzone -. La sinistra già spara a palle incatenate: chi cita 'Guantanamo', Bonelli ha parlato di 'deportazione'. Sono in particolare La Stampa e Repubblica: la Cuzzocrea e Bonanni si strappano i capelli per questa cosa".