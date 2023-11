Conte rompe il silenzio su Grillo: "Si è rivelato un mattatore, mi ha fatto ridere"

13 novembre 2023 a

Arriva la tanto attesa replica di Giuseppe Conte a Beppe Grillo. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il fondatore del Movimento 5 Stelle si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e non si è risparmiato sull'attuale leader. Il comico infatti ha detto di lui: "È un bell'uomo, laureato, parla inglese. Poi quando parlava si capiva poco, quindi era perfetto per la politica. Ma è migliorato" nell'esprimersi. Parole che hanno strappato un sorriso al fu avvocato del popolo. "Grillo si è rivelato un mattatore, una grande performance, ha fatto fare il record di ascolti, chapeau. Lui usa l'ironia, io ho autoritonia, è stato divertente, mi sono messo a ridere", ha esordito commentando con i giornalisti lo show sul Nove.

Diverso discorso invece sulle dichiarazioni a proposito del processo del figlio Ciro. Dichiarazioni che hanno preso di mira il legale della presunta vittima, Giulia Bongiorno. "Io ho un ruolo politico e penso che la politica non debba mischiarsi ai processi in corso. Lo penso anche per me stesso: sono stato indagato dalla Procura di Bergamo, sono andato nelle aule di giustizia a difendermi, non ho commentato il procedimento in corso. Ho aspettato che si completasse, che il tribunale dei ministri riconoscesse la piena correttezza del mio operato e ho commentato dopo. Quindi figuratevi se posso commentare un processo in corso altrove".

Parole tutt'altro che al miele sono arrivate da Davide Casaleggio. Il figlio del co-fondatore dei pentastellati ci è andato giù pesantemente. Per lui "ogni movimento, ogni comunità o partito deve avere delle fondamenta su cui basarsi e oggi le fondamenta sulle quali era stato costruito il M5S non ci sono più". Da qui la stoccata a Grillo: "Se la partecipazione è una di queste fondamenta oggi non esiste, i candidati sono scelti da poche persone chiuse in una stanza, tra l'altro è quello di cui ci lamentavamo sempre con il M5S parlando di altri. E adesso sta succedendo in tutte le occasioni con il Movimento".