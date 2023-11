Matteo Salvini re dei social: ecco la classifica, il dominio del leghista

14 novembre 2023 a

È Matteo Salvini il primo politico per interazioni e visualizzazioni sui social: la classifica dei Top15 politici sui social di ottobre, elaborata per Primaonline da "Sensemakers", vede il leader della Lega al primo posto con 6,7 milioni di interazioni e 17,7 milioni di visualizzazioni ai video postati su tutte le piattaforme, Facebook, Instagram, X, Youtube e TikTok. Il vicepremier, come spiega Primaonline, cresce in termini d’interazione del circa 20% rispetto al mese precedente, mentre frena leggermente nelle video views (-12%). Il calo è dovuto al fatto che su Facebook passa dai 12,3M del mese di settembre ai 9,2M nel mese di ottobre. Reggono di più, invece, le visualizzazioni su TikTok.

Al secondo posto la premier Giorgia Meloni con 3,3 milioni di interazioni e 13,3 milioni di visualizzazioni. Dopo di lei il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte con 2,4 milioni di interazioni e 12,2 milioni di visualizzazioni. L'ex premier mantiene così il terzo posto per il secondo mese consecutivo.

Quarto classificato l'ex grillino Alessandro Di Battista che a ottobre, con 2,2 milioni di interazioni e 19,6 milioni di visualizzazioni, è salito di 4 posizioni rispetto al mese precedente. A trainare il suo seguito sui social le ospitate a Dimartedì con dichiarazioni pro-Palestina. Al quinto posto l'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, molto attiva sui social, che nel mese di ottobre ha registrato 1,9 milioni di interazioni e 21,1 milioni di visualizzazioni.