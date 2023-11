Maria Elena Boschi durissima contro Beppe Grillo: "Ti sfasciano la famiglia? Tutta l'ipocrisia di quell'uomo

14 novembre 2023 a

Il delirante soliloquio di Beppe Grillo a Che tempo che fa, il monologo a cui Fabio Fazio - che ha "scordato" di fargli domande - ha dato spazio domenica sera su Nove, è ovviamente diventato un caso politico. Su più fronti: per l'attacco sgangherato a Giulia Bongiorno, per le battute taglienti contro Giuseppe Conte, per l'ammissione del comico sul fatto che "io ho peggiorato questo paese".

Molte le critiche contro il fondatore del M5s, tra i grillini volti tirati e frasi di circostanza. E tra chi attacca frontalmente Grillo, ecco anche Maria Elena Boschi, che su Facebook passa all'attacco, durissimo, contro il comico.

"Beppe Grillo in tv ieri ha parlato di molte cose. Ha ammesso di aver fallito. E fin qui: meglio tardi che mai. Ma poi ha detto una cosa che mi ha colpito: Se il mondo entra nella tua famiglia, il mondo ti sfascia la famiglia. Vero. È esattamente quello che Grillo e i grillini hanno fatto per tanti anni con gli avversari. Lo hanno fatto anche con la mia famiglia. Oggi Grillo va in TV e recita la parte della vittima", attacca la deputata di Italia Viva, contro la quale Grillo e il M5s per anni hanno combattuto una battaglia in odor di fango.

E ancora, aggiunge Boschi: "Ma questo sistema di aggressione alle persone e alle famiglie è nato con lui e con il suo movimento. Non entro nel merito delle vicende della famiglia di Grillo. Dico soltanto che in TV non ho visto semplicemente la preoccupazione di un padre, ho visto soprattutto l’ipocrisia di un uomo che ha diffuso per anni odio e violenza verbale", conclude una scatenata Maria Elena Boschi.